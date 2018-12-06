2018-12-06T13:46:46+03:00
Общество

7 декабря Казанский цирк снова оставят без света

Вместе с ним также отключат и ряд домов в Вахитовском районе
Олег ЛУГОВОЙ
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Все из-за планового ремонта и техобслуживания на сетях.Все из-за планового ремонта и техобслуживания на сетях.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В эту пятницу, 7 декабря, в Вахитовском районе столицы Татарстана вновь запланировано отключение света из-за ремонта и техобслуживания на сетях.

Так, с 8.00 до 17.00 его не будет в здании Казанского цирка.

С 8.00 до 13.00 обесточат дома по адресам: ул.Горького, 13, ул.Жуковского, 6, ул.Карла Маркса, 50, 50/8.

С 8.00 до 11.00 свет пропадет в доме №22а по ул.Кави Наджми и в доме №7/17 по ул.Тази Гиззата.

С 9.00 до 17.00 его не будет в домах №№10, 12, 19, 37, 69 по ул.Калинина.

С 10.00 до 17.00 отключат дома по адресам: ул.М.Девятаева, 7, ул.Зайцева, 14, ул.Меховщиков, 2а, 4, 4а, ул.Портовая, 2, 9, 11, 13 (детсад), 15, 17, 21;

с 13.00 до 16.00 электричества не будет в домах, расположенным по адресам: ул.Заводская, 56, ул.Нариманова, 70 (детсад), ул.Татарстан, 56, 58, 54, 66, 68;

С 14.00 до 18.00 отключат дома по адресам: ул.Галактионова, 6, пр.Универсиады, 10, 12.

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