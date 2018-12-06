2018-12-06T17:01:21+03:00
Происшествия

В Татарстане в подъезде дома лестница обрушилась вместе с жильцом

Соседи боятся, что здание может основательно развалиться
Искандер ЯРУЛЛИН
Поделиться:
Фото: СоцсетиФото: Соцсети
Изменить размер текста:

5 декабря житель села Нармонка Лаишевского района вышел из своей квартиры в доме №20 по улице Центральная. Но до выхода он так и не дошел. На первом этаже под мужчиной обвалился лестничный пролет и кусок пола. Он успел ухватиться за металлический поручень, чтобы не завалило кирпичом и бетоном. В итоге с высоты нескольких метров он приземлился на обломки лестницы, уже в подвале. Утверждается, что для мужчины "скорую" не вызывали. Он просто пошел дальше по своим делам.

- К нам один раз пришли какие-то специалисты, сказали, что дом нужно ремонтировать. Но потом оказалось, что ремонтировать его не будут - нет средств, - рассказала "КП-Казань" жительница того самого дома Гульнара Третьяк. По ее словам, она и соседи с вопросом о состоянии дома не раз обращались в местную администрацию.

Несколько лет назад в нем из-за сырости в подвале начали разрушаться стены, этим летом в стене появилась огромная трещина, а лестница, которая все-таки обрушилась, начала крошиться.

Построенный после войны дом давно вызывает страх у жильцов. Несколько лет назад из-за сырости в подвале начали разрушаться стены, а на потолке появился обильный грибок. Летом этого года в стене появилась огромная трещина, а лестница, которая все-таки обрушилась, началась крошиться от сырости еще летом.

Летом жильцы самостоятельно перекрыли воду и открыли окна в подвале, чтобы проветрить сырость. С приходом холодов подвал снова стало затапливать из-за устаревших коммуникации. Теперь жильцы делают ставки, что следующей, по их мнению, должна обвалиться лестница на втором этаже.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чебоксарах пройдет конкурс фигур "Снеговик - 2019"
В Татарстане прокуратура хочет опротестовать строительство домов в охраняемых лесах
У переименованных аэропортов Татарстана хотят поменять оформление
150 тысяч рублей компенсации за гибель 7-летнего мальчика в Сочи его родители пожертвовали храму в Татарстане
В Татарстане запущен второй пакет цифровых телеканалов
В Татарстане искали двух рыбаков из Удмуртии, которые провалились под лед на снегоходе
Жительница Татарстана пожаловалась на окна без занавесок в гинекологическом кабинете
В Татарстане сотрудники исправительной колонии подложили свинью госбюджету
В Нижнекамске с большегруза едва не упали многотонные сваи
7 декабря в Казани прогнозируют мокрый снег и до 11 градусов мороза
В Набережных Челнах продают африканского страуса за 65 тысяч рублей
В Казани родители называли своих детей Джаннэт, Азамат и Аят
В Казани пристав хитростью выманил алиментщика, попросив отремонтировать стиральную машину
В Казани на стройке, упав с высоты, погиб иностранец
Владимир Путин ознакомился с благотворительным проектом, который создал житель Татарстана
50% - это «синтетика»: с начала 2018 года в Татарстане изъяли около 775 килограммов наркотиков
После смерти педагога Иннополиса ускорить появление там своей «скорой помощи» поручил президент Татарстана
В Казани президент Татарстана поздравил Российский исламский институт с 20-летним юбилеем
Житель Чебоксар, насмерть забивший отца металлическим табуретом, приговорен к 9 годам колонии
ДК Машиностроителей в Казани превратят в современный молодежный центр
В Татарстане прокуратура пресекла загрязнение реки Сеинка
Министр цифрового развития и связи России не смог приехать на встречу с президентом Татарстана