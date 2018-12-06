В Татарстане в подъезде дома лестница обрушилась вместе с жильцом

СЕГОДНЯ 17:01 2018-12-06T17:01:21+03:00

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5 декабря житель села Нармонка Лаишевского района вышел из своей квартиры в доме №20 по улице Центральная. Но до выхода он так и не дошел. На первом этаже под мужчиной обвалился лестничный пролет и кусок пола. Он успел ухватиться за металлический поручень, чтобы не завалило кирпичом и бетоном. В итоге с высоты нескольких метров он приземлился на обломки лестницы, уже в подвале. Утверждается, что для мужчины "скорую" не вызывали. Он просто пошел дальше по своим делам.

- К нам один раз пришли какие-то специалисты, сказали, что дом нужно ремонтировать. Но потом оказалось, что ремонтировать его не будут - нет средств, - рассказала "КП-Казань" жительница того самого дома Гульнара Третьяк. По ее словам, она и соседи с вопросом о состоянии дома не раз обращались в местную администрацию.

Несколько лет назад в нем из-за сырости в подвале начали разрушаться стены, этим летом в стене появилась огромная трещина, а лестница, которая все-таки обрушилась, начала крошиться.

Построенный после войны дом давно вызывает страх у жильцов. Несколько лет назад из-за сырости в подвале начали разрушаться стены, а на потолке появился обильный грибок. Летом этого года в стене появилась огромная трещина, а лестница, которая все-таки обрушилась, началась крошиться от сырости еще летом.

Летом жильцы самостоятельно перекрыли воду и открыли окна в подвале, чтобы проветрить сырость. С приходом холодов подвал снова стало затапливать из-за устаревших коммуникации. Теперь жильцы делают ставки, что следующей, по их мнению, должна обвалиться лестница на втором этаже.

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