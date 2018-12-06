В Казани пристав хитростью выманил алиментщика, попросив отремонтировать стиральную машину

СЕГОДНЯ 17:31 2018-12-06T17:31:13+03:00

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"Спецоперацию" провели приставы Вахитовского РОСП столицы Татарстана. Среди злостных должников по алиментам у них числится мужчина, который не выплатил двум своим детям 400 тысяч рублей. Сам он от встречи с судебными исполнителями уклонялся. Но последние все же выяснили, что должник работает неофициально, ремонтируя стиральные машины на дому.

Для того, чтобы выманить его, приставам пришлось разработать целую операцию. Один из них позвонил по номеру телефона, который мужчина давал своим клиентам, и вызвал его якобы для ремонта своей стиральной машины. А когда мастер-должник приехал, то его препроводили в Вахитовский РОСП, где он дал объяснения.

Затем мужчину доставили в суд, где за "Неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей" ему назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ. В случае неуплаты алиментов в дальнейшем мужчине грозит уголовная ответственность.