2018-12-06T13:29:45+03:00
Происшествия

Водителю из Чувашии, который специально сбил девочку и сломал ей позвоночник, грозит 10 лет лишения свободы

Расследование уголовного дела об умышленном наезде на подростка завершено
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчина сел за руль пьяным.Мужчина сел за руль пьяным.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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49-летнего жителя деревни Вурманкасы Вурнарского района обвиняют в умышленном причинение тяжкого вреда ребенку.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 24 сентября этого года в Вурнарском районе на дороге между поселком Вурнары и деревней Вурманкасы пьяный мужчина на «Lada X-Ray» предложил группе подростков прокатиться, на что получил отказ.

Видимо, обидевшись, водитель решил сбить ребят. Он направил на них машину. В итоге съехал в кювет, наехав на 14-летнюю девочку. Школьница получила переломы позвоночника, руки и ноги. Ее до сих пор лечат.

Водитель же сейчас находится под стражей. Он также лишен водительских прав за пьяную езду на 1,5 года и оштрафован на 30 тысяч рублей.

- Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд, - сообщают в СУ СКР Чувашии. - Следует отметить, что максимальное наказание, которое грозит обвиняемому составляет 10 лет лишения свободы.

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