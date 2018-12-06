2018-12-06T18:49:00+03:00
Общество

Жительница Татарстана пожаловалась на окна без занавесок в гинекологическом кабинете

Жалобу уже взяли на контроль в министерстве здравоохранения республики [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: uslugi.tatarstan.ruФото: uslugi.tatarstan.ru
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На сайте госуслуг в Татарстане 28 ноября появилась жалоба жительницы Набережных Челнов Оксаны С. на нарушение приватности в местной поликлинике №3. Женщина возмущается, что в кабинетах гинекологии на четвертом этаже окна не имеют занавесок или жалюзи.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Фото: uslugi.tatarstan.ru

- Гинекологические кресла расположены напротив окна, так, что по пояс обнаженные женщины вынуждены лежать на них лицом (и не только) к окну! А напротив расположено высотное общежитие! - пишет в своей жалобе жительница татарстанского автограда.

Ответ от Минздрава Татарстана не заставил себя ждать. Уже 4 декабря для Оксаны С. был опубликован ответ: Оснащение медицинским оборудованием и комплектующими данного медучреждения запланировано до конца декабря 2018 года. Администрация ГАУЗ «Городская поликлиника №3» в свою очередь приносит извинения за временные неудобства.

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