2018-12-06T12:53:57+03:00
Спорт

Бывший сотрудник кадровой службы "Рубина" стал лучшим молодым футболистом России

Ильзат Ахметов стал лауреатом премии "Первая пятерка"
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Лучшим молодым игроком России в этом году признали полузащитника столичного ЦСКА Ильзата Ахметова. По результатам опроса тренеров и специалистов именно ему присудили премию "Первая пятерка". Он набрал 202 голоса, опередив партнера по команде Ивана Облякова.

Отметим, что еще весной представить, что именно Ахметов получит такое признание, было почти невозможно. В "Рубине", где и начинал футболист, он почти не играл, а когда в клубе затеяли смену юридического лица, он отказался переподписывать контракт на предлагаемых ему условиях. При этом, "Рубин" был обязан обеспечить игрока рабочим местом и отрядил Ахметова...в кадровую службу.

В результате же Ильзат летом стал свободным агентом и подписал контракт с ЦСКА, там он феерит в чемпионате страны и Лиге Чемпионов. Интерес к игроку проявляли итальянская "Рома" и английский "Арсенал". Кроме того, Ахметова начали вызывать в основную сборную России.

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