2018-12-06T12:30:47+03:00
Происшествия

В Марий Эл во время обгона столкнулись две легковушки

В результате ДТП травму получил один из водителей
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Авария с участием двух отечественных легковушек - "Лады Ларгус" и ВАЗ-2172, произошла 5 декабря в 8.30 на 17 километре автодороги "Оршанка - Пектубаево - Новый Торъял" в Оршанском районе республики.

Водитель "Лады Ларгус", по предварительным данным, во время поворота налево не убедился в безопасности своего маневра - произошла авария. В его автомобиль врезалась "семерка", которая начала обгонять "Ладу Ларгус".

- В результате аварии травмы различной степни тяжести получил один из водителей, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл. - Проводится административное расследование.

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