У ТОСЭР «Набережные Челны» появятся два новых резидента

СЕГОДНЯ 12:06 2018-12-06T12:06:23+03:00

Это выпуск щеток для электромашин и навесных фасадных конструкций. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Такое решение было принято на заседании комиссии территории опережающего социально-экономического развития

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел очередное заседание комиссии территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Набережные Челны». Был рассмотрен ряд заявок на право стать очередным резидентом татарстанской площадки.

В итоге было одобрено два проекта.

Речь идет о создании в республике предприятий по производству электрографитных щеток для электромашин и выпуску навесных вентилируемых фасадных конструкций. Все этот даст дополнительные поступления в местный бюджет в виде налогов и создаст на территории Набережных Челнов новые рабочие места.

Эти два проекта в результате пополнить список резидентов местной ТОСЭР, количество которых уже достигло 25.

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