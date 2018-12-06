У ТОСЭР «Набережные Челны» появятся два новых резидента
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел очередное заседание комиссии территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Набережные Челны». Был рассмотрен ряд заявок на право стать очередным резидентом татарстанской площадки.
В итоге было одобрено два проекта.
Речь идет о создании в республике предприятий по производству электрографитных щеток для электромашин и выпуску навесных вентилируемых фасадных конструкций. Все этот даст дополнительные поступления в местный бюджет в виде налогов и создаст на территории Набережных Челнов новые рабочие места.
Эти два проекта в результате пополнить список резидентов местной ТОСЭР, количество которых уже достигло 25.
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