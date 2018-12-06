В Марий Эл иномарка ночью вылетела в кювет и врезалась в дерево
В больницу с травмами увезли водителя и пассажира
Иномарка вылетела в кюветФото: МВД по Марий Эл
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 декабря в Оршанском районе республики. Во время движения по трассе "Вятка" в 3.00 водитель иномарки НУUNDАI GЕТZ превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет, где врезался в дерево.
Травмы различной степени тяжести получили сам водитель и его пассажир. На автомобилях "скорой помощи" они были доставлены в ближайшую больницу.
По факту аварии проводится административное расследование, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Марий Эл.
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