В Казани состоится отраслевой чемпионат DigitalSkills-2018

6 Дек. 13:13 2018-12-06T13:13:19+03:00

Мероприятие станет не только соревновательной, но и коммуникационной площадкой, где будут обсуждаться вопросы кадров и образования в цифровой экономике

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Жители Татарстана смогут принять участие во втором отраслевом чемпионате по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий – DigitalSkills-2018. Мероприятие состоится в выставочном центре "Казань Экспо" с 12 по 16 декабря.

DigitalSkills станет не столько соревновательной, сколько коммуникационной площадкой, где будут обсуждаться вопросы кадров и образования в цифровой экономике.

Но, несмотря на это, лучшие студенты республики будут состязаться в компетенциях «Веб-дизайн и разработка», «3D моделирование компьютерных игр», «Программные решения для бизнеса», «Мобильная робототехника» и «Инженерия космических систем (FS)».

Известно, что Татарстан в данном мероприятии будет представлять 31 участник в 17 различных направлениях.

Цель чемпионата – решить вопрос кадрового обеспечения цифровой экономики.