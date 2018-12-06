2018-12-06T13:13:19+03:00
Общество

В Казани состоится отраслевой чемпионат DigitalSkills-2018

Мероприятие станет не только соревновательной, но и коммуникационной площадкой, где будут обсуждаться вопросы кадров и образования в цифровой экономике
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Жители Татарстана смогут принять участие во втором отраслевом чемпионате по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий – DigitalSkills-2018. Мероприятие состоится в выставочном центре "Казань Экспо" с 12 по 16 декабря.

DigitalSkills станет не столько соревновательной, сколько коммуникационной площадкой, где будут обсуждаться вопросы кадров и образования в цифровой экономике.

Но, несмотря на это, лучшие студенты республики будут состязаться в компетенциях «Веб-дизайн и разработка», «3D моделирование компьютерных игр», «Программные решения для бизнеса», «Мобильная робототехника» и «Инженерия космических систем (FS)».

Известно, что Татарстан в данном мероприятии будет представлять 31 участник в 17 различных направлениях.

Цель чемпионата – решить вопрос кадрового обеспечения цифровой экономики.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ДК Машиностроителей в Казани превратят в современный молодежный центр
В Татарстане прокуратура пресекла загрязнение реки Сеинка
Министр цифрового развития и связи России не смог приехать на встречу с президентом Татарстана
7 декабря Казанский цирк снова оставят без света
Водителю из Чувашии, который специально сбил девочку и сломал ей позвоночник, грозит 10 лет лишения свободы
Бывший сотрудник кадровой службы "Рубина" стал лучшим молодым футболистом России
В Марий Эл во время обгона столкнулись две легковушки
У ТОСЭР «Набережные Челны» появятся два новых резидента
Семьей года-2018 в Чувашии стала чета педагогов из Новочебоксарска
В Марий Эл иномарка ночью вылетела в кювет и врезалась в дерево
В Чебоксарах по решению суда временно закрыт бассейн, где утонул ребенок
Казанский "Зенит" разгромил "Факел" в суперлиге, отомстив за поражение на Чемпионате мира
Исполком Набережных Челнов подарил камерному оркестру Игоря Лермана 2 миллиона рублей
В Татарстане росгвардейцам пришлось стрелять, чтобы успокоить буйных вандалов
В Татарстане власти будут отслеживать критику в интернете
Хищные птицы устраивают охоту на дичь в чебоксарских дворах
В Татарстане отремонтированы участки федеральной трассы М7 "Москва-Уфа"
В Чувашии в аварии двух легковушек пострадали четыре человека
В Казани молодая мама угнала машину и лоб в лоб столкнулась с троллейбусом
В Кировском районе Казани сутки не будет воды
В Чебоксарах 31 декабря состоится кайтсерф-парад Дедов Морозов
Татарский театр юного зрителя имени Кариева выбирает свой фирменный логотип