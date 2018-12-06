2018-12-06T11:05:33+03:00
Происшествия

В Чебоксарах по решению суда временно закрыт бассейн, где утонул ребенок

Директора ДЮСШ оштрафовали за нарушение технического регламента
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
В бассейне не было спасательных кругов, и мальчик утонулВ бассейне не было спасательных кругов, и мальчик утонул
Изменить размер текста:

Расследование уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности" по факту гибели в бассейне ДЮСШ Новочебоксарска девятилетнего мальчика продолжается. Напомним, во время купания в бассейне утонул девятилетний мальчик.

Надзорный орган провел проверку деятельности спортшколы, и выявил там многочисленные нарушения. Во время занятий в бассейне не было медиков, медицинское наблюдение за безопасностью проведения занятий и тренировок не велось. Оказывая платные услуги по плаванию, руководство бассейна не обеспечило потребителей инструктором по плаванию.

В бассейне не было спасательных кругов, плавающих носилок.

За "Нарушение исполнителем требований технических регламентов, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, либо создавшие угрозу причинения такого вреда" директора спортшколы оштрафовали в размере 20 тысяч рублей.

За выявленные нарушения суд приостановил деятельность бассейна до исправления всех недостатков.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ДК Машиностроителей в Казани превратят в современный молодежный центр
В Татарстане прокуратура пресекла загрязнение реки Сеинка
Министр цифрового развития и связи России не смог приехать на встречу с президентом Татарстана
7 декабря Казанский цирк снова оставят без света
Водителю из Чувашии, который специально сбил девочку и сломал ей позвоночник, грозит 10 лет лишения свободы
В Казани состоится отраслевой чемпионат DigitalSkills-2018
Бывший сотрудник кадровой службы "Рубина" стал лучшим молодым футболистом России
В Марий Эл во время обгона столкнулись две легковушки
У ТОСЭР «Набережные Челны» появятся два новых резидента
Семьей года-2018 в Чувашии стала чета педагогов из Новочебоксарска
В Марий Эл иномарка ночью вылетела в кювет и врезалась в дерево
Казанский "Зенит" разгромил "Факел" в суперлиге, отомстив за поражение на Чемпионате мира
Исполком Набережных Челнов подарил камерному оркестру Игоря Лермана 2 миллиона рублей
В Татарстане росгвардейцам пришлось стрелять, чтобы успокоить буйных вандалов
В Татарстане власти будут отслеживать критику в интернете
Хищные птицы устраивают охоту на дичь в чебоксарских дворах
В Татарстане отремонтированы участки федеральной трассы М7 "Москва-Уфа"
В Чувашии в аварии двух легковушек пострадали четыре человека
В Казани молодая мама угнала машину и лоб в лоб столкнулась с троллейбусом
В Кировском районе Казани сутки не будет воды
В Чебоксарах 31 декабря состоится кайтсерф-парад Дедов Морозов
Татарский театр юного зрителя имени Кариева выбирает свой фирменный логотип