В Чебоксарах по решению суда временно закрыт бассейн, где утонул ребенок
Расследование уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности" по факту гибели в бассейне ДЮСШ Новочебоксарска девятилетнего мальчика продолжается. Напомним, во время купания в бассейне утонул девятилетний мальчик.
Надзорный орган провел проверку деятельности спортшколы, и выявил там многочисленные нарушения. Во время занятий в бассейне не было медиков, медицинское наблюдение за безопасностью проведения занятий и тренировок не велось. Оказывая платные услуги по плаванию, руководство бассейна не обеспечило потребителей инструктором по плаванию.
В бассейне не было спасательных кругов, плавающих носилок.
За "Нарушение исполнителем требований технических регламентов, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, либо создавшие угрозу причинения такого вреда" директора спортшколы оштрафовали в размере 20 тысяч рублей.
За выявленные нарушения суд приостановил деятельность бассейна до исправления всех недостатков.
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»