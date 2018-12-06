В Чебоксарах по решению суда временно закрыт бассейн, где утонул ребенок

СЕГОДНЯ 11:05 2018-12-06T11:05:33+03:00

В бассейне не было спасательных кругов, и мальчик утонул

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Расследование уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности" по факту гибели в бассейне ДЮСШ Новочебоксарска девятилетнего мальчика продолжается. Напомним, во время купания в бассейне утонул девятилетний мальчик.

Надзорный орган провел проверку деятельности спортшколы, и выявил там многочисленные нарушения. Во время занятий в бассейне не было медиков, медицинское наблюдение за безопасностью проведения занятий и тренировок не велось. Оказывая платные услуги по плаванию, руководство бассейна не обеспечило потребителей инструктором по плаванию.

В бассейне не было спасательных кругов, плавающих носилок.

За "Нарушение исполнителем требований технических регламентов, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, либо создавшие угрозу причинения такого вреда" директора спортшколы оштрафовали в размере 20 тысяч рублей.

За выявленные нарушения суд приостановил деятельность бассейна до исправления всех недостатков.