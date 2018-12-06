2018-12-06T10:47:50+03:00
Спорт

Казанский "Зенит" разгромил "Факел" в суперлиге, отомстив за поражение на Чемпионате мира

Для победы подопечным Владимира Алекно хватило трех сетов
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ВК "Зенит".Фото: ВК "Зенит".
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В очередном туре волейбольной суперлиги казанский "Зенит" гостил в Новом Уренгое у местного "Факела". На прошлой неделе эти команды уже встречались между собой в рамках клубного Чемпионата мира. Тогда, для многих неожиданно, "Факел" победил 3:2, чем помог "Зениту" вылететь из турнира еще на групповой стадии.

Казанцы прилетели в Новый Уренгой с четкой задачей взять реванш. Алекно выставил на игру всех сильнейших, а вот у "Факела" не играли два лидера - Клюка и Колодинский. Впрочем, даже без них хозяева паркета были близки к победе в первой партии. Они вели 20:17, но в концовке позволили "Зениту" сперва сравнять счет, а затем и вырвать победу - 27:25.

Во второй партии также наметилась серьезная борьба. Все вновь решалось в концовке. Удачливее опять оказались казанские волейболисты - 25:23. На третий сет сил у "Факела" уже не хватило. 25:18 в сете и 3:0 в матче. "Зенит" одержал седьмую победу подряд в суперлиге и единолично лидирует в турнире.

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