Семьей года-2018 в Чувашии стала чета педагогов из Новочебоксарска

6 Дек. 11:57 2018-12-06T11:57:19+03:00

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Накануне в Чебоксарах были подведны итоги республиканского конкурса "Семья года - 2018". Его победителями стала многодетная семья Ананьевых из Новочебоксарска.

Анатолий и Марина Ананьевы вместе уже 16 лет и воспитывают шестерых детей. Их старший ребенок - дочь Татьяна, учится в 10 классе, а младший - десятимесяный сын Лука, пока только начинает знакомиться с этим миром.

Известно, что мать семейства до декретного отпуска работала младшим воспитателем в детском саду, а отец - многократный победитель Всероссийских турниров и Первенства Чувашии по боксу, является учителем физкультуры в другом детском саду.

Анатолий воспитал победителей Первенства Чувашии по боксу. А в 2010 году вместе с братом основал футбольную команду «Бокс». Помимо этого, он на общественных началах тренирует дворовые команды своего микрорайона, в том числе и по хоккею.

Родители с самого рождения прививают своим детям любовь к спорту и активному образу жизни.