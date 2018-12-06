Исполком Набережных Челнов подарил камерному оркестру Игоря Лермана 2 миллиона рублей

6 Дек. 10:20 2018-12-06T10:20:08+03:00

Это был подарок к 30-летию коллектива

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В среду, 5 декабря, в Органном зале Набережных Челнов прошел концерт, посвященный 30-летию камерного оркестра Игоря Лермана "Провинция". Одним из запоминающихся подарков коллективу в этот вечер стал сертификат на 2 миллиона рублей, который вручил Лерману заместитель главы города Флера Андреева.

Также художественный руководитель коллектива-именинника получил орден "За заслуги перед Республикой Татарстан".

"Провинцию" поздравили также Владимир Спиваков со своим оркестром "Виртуозы Москвы", гендиректор завода "КАМАЗ" Сергей Когогин, руководитель команды "КАМАЗ-Мастер" Владимир Чагин, начальник ГИБДД Набережных Челнов Радий Кадиков.