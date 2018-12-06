2018-12-06T10:00:59+03:00
Происшествия

В Татарстане росгвардейцам пришлось стрелять, чтобы успокоить буйных вандалов

Пятеро злоумышленников разгромили припаркованные автомобили
Лика ИСАЕВА
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Росгвардейцы задержали злоумышленниковРосгвардейцы задержали злоумышленниковФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло в ночь с 4 на 5 декабря в Нурлате. К росгвардейцам, патрулирующих город, обратился мужчина. Он рассказал, что неподалеку на стихийной парковке бесчинствуют пятеро мужчин. Они ведут себя агрессивно, хулиганят и крушат автомобили.

Когда прибывшие росгвардейца потребовали от компании успокоиться, то один из злоумышленников попытался ударить росгвардейца, порвал форменную куртку. Остальные начали угрожающе наступать на стражей порядка. Пришлось применить оружие. После выстрела в воздух компания попыталась скрыться.

- Сотрудники Росгвардии задержали нарушителей совместно с экипажами ППС и ГИБДД и передали их в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

Задержанными оказались жители Нурлат от 1992 до 1998 годов рождения. Все они хорошо знакомы правоохранителям: один ранее судим за грабеж и вымогательство, многократно привлекался к административной ответственности, другие имеют частые приводы в полицию, кое-кто обвиняется в причастности к смертельной аварии.

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