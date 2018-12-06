В Татарстане власти будут отслеживать критику в интернете

6 Дек. 09:29 2018-12-06T09:29:51+03:00

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По новому решили вести диалог с жителями республики власти Татарстана. Начала свою реализацию система "Инцидент менеджмент". Суть проста: когда в интернете появляется комментарий с критическими замечаниями в адрес министерств и ведомств республики, то этот комментарий передается непосредственно тому ведомству, в адрес которого и поступил негативный отзыв. И ответственный за работу чиновник начинает вести переписку с автором, чтобы подготовить для него квалифицированный ответ.

Так будут отслеживаться все негативные посты в различных соцсетях, что позволит чиновникам получать замечания по работе министерств и ведомств практически в режиме он-лайн, реагировать на них и принимать законные решения.