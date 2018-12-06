2018-12-06T09:05:09+03:00
Дом. Семья

Хищные птицы устраивают охоту на дичь в чебоксарских дворах

Лика ИСАЕВА
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Момент охоты ястреба на галкуМомент охоты ястреба на галкуФото: соцсети
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Мегаполисы очень близко подобрались к дикой природе, и представители фауны начали приспосабливаться к соседству человека. Хищные птицы даже устраивают для себя охотничьи угодья над городскими улицами и дворами, охотясь на галок, голубей и ворон.

Завершение такой охоты ястреба-тетеревятника наблюдала жительница Чебоксар в одном из дворов столицы Чувашии на проспекте 9-й Пятилетки. Ястреб-тетеревятник спикировал с высоты и поймал галку. Женщина запечатлена финал охоты. Она поинтересовалась в управление по охране животного мира, часто ли дикие птицы и животные забираются в город. Там ей ответили, что сейчас это нормальное явление для птиц, например, - лететь в города для пропитания, сообщают соцсети.

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