Хищные птицы устраивают охоту на дичь в чебоксарских дворах

СЕГОДНЯ 09:05 2018-12-06T09:05:09+03:00

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Мегаполисы очень близко подобрались к дикой природе, и представители фауны начали приспосабливаться к соседству человека. Хищные птицы даже устраивают для себя охотничьи угодья над городскими улицами и дворами, охотясь на галок, голубей и ворон.

Завершение такой охоты ястреба-тетеревятника наблюдала жительница Чебоксар в одном из дворов столицы Чувашии на проспекте 9-й Пятилетки. Ястреб-тетеревятник спикировал с высоты и поймал галку. Женщина запечатлена финал охоты. Она поинтересовалась в управление по охране животного мира, часто ли дикие птицы и животные забираются в город. Там ей ответили, что сейчас это нормальное явление для птиц, например, - лететь в города для пропитания, сообщают соцсети.