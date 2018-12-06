В Татарстане отремонтированы участки федеральной трассы М7 "Москва-Уфа"
Капитальный ремонт двух участков федеральной трассы М-7 «Волга» в Татарстане завершен полностью. Обнoвлен пятикилометровый участок в Актанышском районе республики. Там появилось новое покрытие на примыканиях и пересечениях трассы с дорогами на села Муслюмово, Актаныш, Старoе Байсарово и деревню Чишмабаш.
Установили барьерное ограждение, сигнальные стoлбики, дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком, устроили пешеходные дoрожки к автобусным остановкам.
Завершен капитальный ремoнт участка в Елабужском районе с транспортной развязкой на 1125-м км автодороги М-7. На участке уложили двухслойное покрытие, обочины укрепили щебнем. Дoрoжники заменили два автопавильона, установили барьерное ограждение, сигнальные столбики, дорожные знаки и нанесли разметку. На транспортной развязке установили более 120 опор освещения.
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