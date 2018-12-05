2018-12-05T20:34:33+03:00
Происшествия

В Чувашии в аварии двух легковушек пострадали четыре человека

По предварительным данным, предполагаемый виновник уснул за рулем
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: На связи
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Авария с участием двух автомобилей - "Шевроле Лачетте" и "Тойота", произошла на 38 километре автодороги "Чебоксары-Сурское" 5 декабря в 15.30. По предварительным данным, 50-летний водитель "Шевроле" во время движения заснул за рулем. Его иномарка выехала на встречку где столкнулась с "Тойотой", которой управляла женщина-водитель.

В результате столкновения в больницу попали оба водителя и два их пассажира, по одному из салона каждой иномарки.

- Степень и вину всех участников аварии будут выяснять инспекторы УГИБДД МВД Чувашии во время расследований этой аварии, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Чувашии.

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