2018-12-05T20:34:33+03:00
Происшествия

В Чувашии в аварии двух легковушек пострадали четыре человека

По предварительным данным, предполагаемый виновник уснул за рулем
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: На связи
Изменить размер текста:

Авария с участием двух автомобилей - "Шевроле Лачетте" и "Тойота", произошла на 38 километре автодороги "Чебоксары-Сурское" 5 декабря в 15.30. По предварительным данным, 50-летний водитель "Шевроле" во время движения заснул за рулем. Его иномарка выехала на встречку где столкнулась с "Тойотой", которой управляла женщина-водитель.

В результате столкновения в больницу попали оба водителя и два их пассажира, по одному из салона каждой иномарки.

- Степень и вину всех участников аварии будут выяснять инспекторы УГИБДД МВД Чувашии во время расследований этой аварии, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Чувашии.

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани стартует операция «Ель»
СМИ: Сотрудницу казанского вуза подозревают в хищении 15 миллионов рублей под видом разработки парашютной системы безопасности
Бюджет Татарстана на 2018 года увеличен почти на 26 миллиардов рублей
В Татарстане автомобиль загорелся вместе с водителем
В Татарстане прогнозируют снег, туман и до 25 градусов мороза
В Набережных Челнах из-за пожара в торговом центре эвакуировали 400 человек
Глава ГИБДД по Татарстану поддержал идею Рустама Минниханова об отмене скидок на штрафы за наруШение ПДД
В Марий Эл во время возведения сруба мужчину насмерть придавило бревном
Депутаты отказались смягчать условия платной парковки в Казани
Депутаты Татарстана "прогуливают" сессии Госсовета и не хотят выступать на заседаниях
Во время открытия главной елки в Казани пройдет музыкальный баттл Деда Мороза и Снегурочки
Стадион "Строитель" в Набережных Челнах отремонтируют за 38 миллионов рублей