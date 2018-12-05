2018-12-05T18:39:47+03:00
Спорт

Олимпийские чемпионы соберутся в Казани на международных детских играх

На XI «Кубок Александра Попова» приедут 1 600 юных спортсменов из 60 регионов России, также стран СНГ и Европы
Александр ЧЕРНОВ
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Фото: Предоставлено пресс-службойФото: Предоставлено пресс-службой
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Игры пройдут в Казани с 6 по 8 декабря и объединят соревнования по шести видам спорта. Каждое спортивное направление будет судить олимпийский чемпион в своем виде спорта: греко-римская борьба - Александр Карелин, гандбол - Игорь Лавров, лыжные гонки - Александр Легков, художественную гимнастику - Дарья Шкурихина, синхронное плавание - Светлана Ромашина, плавание - Александр Попов.

Всего 30 призеров Олимпийских игр, чемпионов мира и Европы приедут поделиться своим опытом с юными спортсменами.

В соревнованиях примут участие 1 600 юных спортсменов из 60 регионов России, также стран СНГ, Германии, Сербии и Эстонии. Для участников состоятся мастер-классы от легендарных спортсменов. Торжественное закрытие соревнований завершится заключительным гала-концертом 8 декабря. Вход на все соревнования свободный.

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