2018-12-05T19:09:27+03:00
Общество

Татарский театр юного зрителя имени Кариева выбирает свой фирменный логотип

Изначально было 44 варианта, но сейчас их осталось всего 3
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: vk.com/kariev_teatriФото: vk.com/kariev_teatri
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Еще в начале сентября татарский театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева объявил конкурс на разработку их фирменного логотипа. Тогда в отборочный тур прошли целых 44 работы, которые были присланы из разных концов России. Свои эскизы предлагали и студенты Казанского художественного училища имени Фешина, и учащиеся местного университета культуры и искусств.

Фото: vk.com/kariev_teatri

Фото: vk.com/kariev_teatri

Сейчас, после завершения второго этапа разбора, эскизов осталось всего 3. На официальной странице театра Вконтакте проходит открытое голосование за победителя.

Фото: vk.com/kariev_teatri

Фото: vk.com/kariev_teatri

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