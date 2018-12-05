2018-12-05T17:34:51+03:00
Общество

6 декабря в Казани прогнозируют туман, гололед и до 11 градусов мороза

Также может пойти снег
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
В некоторых районах Татарстана похолодает до 15 градусов мороза.В некоторых районах Татарстана похолодает до 15 градусов мороза.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Погода в Казани в ближайшие сутки если и изменится, то не столь значительно. Так, в ночь на 6 декабря в столице Татарстана ожидается туман и небольшой снег. К утру туман рассеется. В целом в четверг будет облачная погода с умеренным юго-восточным ветром.

Ночью столбики термометра будут колебаться от 6 до 8 градусов мороза. Впрочем, при прояснении может похолодать до 11 градусов со знаком "минус". Днем будет чуть теплее - от 4 до 6 градусов ниже нуля.

В целом в Татарстане прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Ночью и утром в отдельных районах опустится туман.

Температурный воздуха ночью составит от 5 до 10 градусов мороза. При прояснениях в некоторых районах республики столбик термометра может опуститься до отметки в 15 градусов со знаком "минус". Днем - от 3 до 8 градусов мороза.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чувашии в аварии двух легковушек пострадали четыре человека
В Казани молодая мама угнала машину и лоб в лоб столкнулась с троллейбусом
В Кировском районе Казани сутки не будет воды
В Чебоксарах 31 декабря состоится кайтсерф-парад Дедов Морозов
Татарский театр юного зрителя имени Кариева выбирает свой фирменный логотип
В Татарстане водителю грузовика грозит штраф в 80 тысяч за сбитого лося
Олимпийские чемпионы соберутся в Казани на международных детских играх
Мэрия Набережных Челнов оплатит поломку автомобиля из-за плохой дороги
В Казани пройдет встреча со съемочной группой фильма «Инсаф»
В Чувашии ищут свидетелей аварии, в которой пострадали женщина и ребенок
Легкие деньги - тяжелый приговор: В Казани выбрали лучший школьный плакат о борьбе с коррупцией
Ряд улиц Вахитовского района Казани на сутки оставят без света
После смерти преподавателя в Иннополисе откроют филиал станции скорой помощи
В Татарстане появится завод по производству рапсового масла
Аэропорт Чебоксар будет носить имя человека, в честь которого назвали кратер на Луне
У бывшего капитана "Рубина" умерла дочь
Казань стала лучшим спортивным регионом России по итогам 2018 года
В Татарстане уменьшился уровень безработицы
В Татарстане спасли рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся льдине
В Казани откроется благотворительная ярмарка "Лавка чудес"
В Марий Эл после ссоры с женой мужчина сжег склад с сеном на полмиллиона рублей
В 2019 году жителей Татарстана ждет 121 выходной день
Лишь 3% татарстанских водителей автобусов разговаривают по телефону во время движения
На трех игроков "Рубина" претендуют "Спартак", "Зенит" и "Краснодар"