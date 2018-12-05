6 декабря в Казани прогнозируют туман, гололед и до 11 градусов мороза

5 Дек. 17:34 2018-12-05T17:34:51+03:00

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Погода в Казани в ближайшие сутки если и изменится, то не столь значительно. Так, в ночь на 6 декабря в столице Татарстана ожидается туман и небольшой снег. К утру туман рассеется. В целом в четверг будет облачная погода с умеренным юго-восточным ветром.

Ночью столбики термометра будут колебаться от 6 до 8 градусов мороза. Впрочем, при прояснении может похолодать до 11 градусов со знаком "минус". Днем будет чуть теплее - от 4 до 6 градусов ниже нуля.

В целом в Татарстане прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Ночью и утром в отдельных районах опустится туман.

Температурный воздуха ночью составит от 5 до 10 градусов мороза. При прояснениях в некоторых районах республики столбик термометра может опуститься до отметки в 15 градусов со знаком "минус". Днем - от 3 до 8 градусов мороза.