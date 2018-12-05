2018-12-05T17:34:51+03:00
Общество

6 декабря в Казани прогнозируют туман, гололед и до 11 градусов мороза

Также может пойти снег
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
В некоторых районах Татарстана похолодает до 15 градусов мороза.В некоторых районах Татарстана похолодает до 15 градусов мороза.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Погода в Казани в ближайшие сутки если и изменится, то не столь значительно. Так, в ночь на 6 декабря в столице Татарстана ожидается туман и небольшой снег. К утру туман рассеется. В целом в четверг будет облачная погода с умеренным юго-восточным ветром.

Ночью столбики термометра будут колебаться от 6 до 8 градусов мороза. Впрочем, при прояснении может похолодать до 11 градусов со знаком "минус". Днем будет чуть теплее - от 4 до 6 градусов ниже нуля.

В целом в Татарстане прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Ночью и утром в отдельных районах опустится туман.

Температурный воздуха ночью составит от 5 до 10 градусов мороза. При прояснениях в некоторых районах республики столбик термометра может опуститься до отметки в 15 градусов со знаком "минус". Днем - от 3 до 8 градусов мороза.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Марий Эл оператора котельной нашли мертвым в конвейере
На концерте в Чебоксарах нарушили авторские права групп Metallica и Linkin Park
В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей