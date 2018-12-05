В Татарстане водителю грузовика грозит штраф в 80 тысяч за сбитого лося

5 Дек. 18:55 2018-12-05T18:55:34+03:00

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Рано утром 5 декабря на выезде из Нижнекамска неизвестный автомобиль сбил самку лося после чего скрылся с места ДТП в неизвестном направлении.

Прибывшие сотрудники ГИБДД обнаружили на окраине дороги следы протекторов шин, которые оставил грузовой автомобиль. Он пытался свернуть, чтобы избежать столкновения. По словам очевидцев - в первые минуты после аварии лосиха еще была живой. Многие автолюбители останавливались, чтобы помочь ей, но животное было сильно напугано. Не смотря на сломанные ноги все-таки смогло отползти к краю дороги, где скончалось спустя примерно час.

Сейчас сотрудники ГИБДД ищут видеозаписи с регистраторов автомобилей, которые моги стать случайными свидетелями трагедии. Если водителя найдут - ему грозит штраф 80 тысяч рублей, так же лишение водительских прав за оставление места ДТП.

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