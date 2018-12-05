Легкие деньги - тяжелый приговор: В Казани выбрали лучший школьный плакат о борьбе с коррупцией

5 Дек. 17:24 2018-12-05T17:24:59+03:00

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В Казани выбрали лучший школьный плакат на антикоррупционную тематику. Из 50 поступивших творческих работ лучшим стал плакат ученицы 10 «А» класса средней общеобразовательной школы №38 Ново-Савиновского района Гюнель Азизовой.

Второе место заняли ученицы 10 «А» класса гимназии №14 Авиастроительного района Валерия Абдурахманова и Рената Лебедева. Третье место разделили ученики 9 «А» и 2 «В» классов гимназии №40 Приволжского района Дмитрий Лукоянов и Камилла Габдуллина.

- Всего было отдано 984 голоса, - сообщили в управлении контроля и антикоррупционной работы Аппарата Исполнительного комитета Казани.