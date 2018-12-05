После смерти преподавателя в Иннополисе откроют филиал станции скорой помощи

5 Дек. 16:58 2018-12-05T16:58:30+03:00

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Министерство здравоохранения республики сообщает, что проводится служебная проверка по факту смерти 35-летнего жителя Иннополиса. Напомним, мужчина скончался 1 декабря в БСМП Казани, попав туда после того, как "скорая" привезла его в ЦРБ Верхнего Услона.

Президент Татарстана взял эту ситуацию под свой личный контроль. К этому времени стало известно, что причиной гибели мужчины стал разрыв аневризмы.

Министр здравоохранения республики Марат Садыков выразил соболезнования родным и близким умершего.

Тем временем стало известно, что в Иннополисе откроется филиал Станции скорой медицинской помощи Казани. Круглосуточно будет нести дежурство одна машина, и расположен филиал будет в Медицинском центре Иннополиса. С 2019 года для нужд "скорой помощи" Инополиса будет выделена вторая спецмашина медиков.