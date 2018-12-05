2018-12-05T17:55:50+03:00
Происшествия

В Чувашии ищут свидетелей аварии, в которой пострадали женщина и ребенок

ДТП произошло 29 ноября в 8.05 у села Ишлеи
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ГИБДД ЧувашииФото: ГИБДД Чувашии
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В Чувашии ищут свидетелей аварии, которая произошла утром 29 ноября у села Ишлеи. Приблизительно в 8.05 автомобиль марки "Фольксваген Поло" задом врезался в "Ладу Ларгус" и съехал в кювет.

После столкновения водитель иномарки и ее пятилетняя дочь были госпитализированы с различными травмами. Сейчас девочка уже находится дома, но ее мать все еще остается в больнице с переломами. Несмотря на это, женщина нашла в себе силы сообщить в социальных сетях подробности той аварии.

Фото: ГИБДД Чувашии

Фото: ГИБДД Чувашии

Так, она уверяет, что ее иномарку подрезала "Лада Калина". Уходя от столкновения с ней, женщине пришлось выехать на обочину. С "Ларгусом" она столкнулась, когда хотела вернуться на свою полосу.

Владелица иномарки ищет свидетелей той аварии. Помимо этого, она надеется отыскать и водителя "Калины непосредственно, по ее мнению, причастного к ДТП.

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