2018-12-05T19:41:39+03:00
Общество

В Кировском районе Казани сутки не будет воды

Ее отключат в 9.00 6 декабря и вновь дадут через 21 час
Владимир КРУПСКИЙ
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Воды не будет до утра 7 декабря.Воды не будет до утра 7 декабря.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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6 декабря в Кировском районе Казани отключат воду. Это связано с проведением плановых работ на сетях водопровода. Воду отключат, конечно, не во всем районе, а только на некоторых улицах, зато почти ровно на сутки.

Так, воду отключат с 9.00 6 декабря до 6.00 7 декабря по улицам Вахитова, 6, 8, 10, 10/1, Декабристов, 1, 1 корп.1, 2; Красносельская, 20, Проточная, 10, Сулеймановой, а также улицам Гривская, Дренажная, переулку Односторонки Гривки, улицам Односторонка Гривки, Поперечно-Гривская и в частных домах по улицам Красносельская и Яруллина.

- Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступившим заявкам, - сообщили в пресс-службе городской мэрии.

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