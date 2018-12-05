2018-12-05T16:19:08+03:00
Общество

Аэропорт Чебоксар будет носить имя человека, в честь которого назвали кратер на Луне

За космонавта Андрияна Николаева проголосовали 62% жителей республики
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
За кандидатуру Андриянова проголосовали более 36 тысяч человек.За кандидатуру Андриянова проголосовали более 36 тысяч человек.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Масштабный проект «Великие имена России», благодаря которому 47 российских аэропортов получат имена выдающихся соотечественников, практически завершен. В ряде аэропортов выбрать победителя с первой попытки не удалось. Там будет второй тур.

Чебоксары же выбрали имя для своей воздушной гавани с первой попытки. С огромным отрывом в голосовании победил знаменитый советский космонавт, уроженец Чувашии Андриян Николаев. За него свои голоса отдали 36650 человек. Это 62% от общего числа голосовавших.

- В Чебоксарах в честь Андрияна Николаева названа улица, имя знаменитого космонавта носит средняя общеобразовательная школа №10. Символично, что аэропорт – воздушная гавань города будет носить имя прославленного космонавта, - прокомментировал итоги голосования глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

СПРАВКА КП

Николаев Андриян Григорьевич (1929-2004)

Лётчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза. Был первым из советских космонавтов, кто в 1962 году работал на орбите без скафандра, участвовал в военном эксперименте в космосе. В 1970 совершил второй полёт в качестве командира космического корабля «Союз-9». Провёл в космосе в общей сложности 519 часов.

Имя Николаева носят кратер на Луне, ледниковый купол на острове Ева-Лив, хребет в Антарктиде, корабли, а также улицы и школы в родной Чувашии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тукай и Лемаев: Татарстанцы определились с названием для аэропортов Казани и Нижнекамска (подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Марий Эл оператора котельной нашли мертвым в конвейере
На концерте в Чебоксарах нарушили авторские права групп Metallica и Linkin Park
В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей