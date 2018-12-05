Аэропорт Чебоксар будет носить имя человека, в честь которого назвали кратер на Луне

5 Дек. 16:19 2018-12-05T16:19:08+03:00

За кандидатуру Андриянова проголосовали более 36 тысяч человек. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Масштабный проект «Великие имена России», благодаря которому 47 российских аэропортов получат имена выдающихся соотечественников, практически завершен. В ряде аэропортов выбрать победителя с первой попытки не удалось. Там будет второй тур.

Чебоксары же выбрали имя для своей воздушной гавани с первой попытки. С огромным отрывом в голосовании победил знаменитый советский космонавт, уроженец Чувашии Андриян Николаев. За него свои голоса отдали 36650 человек. Это 62% от общего числа голосовавших.

- В Чебоксарах в честь Андрияна Николаева названа улица, имя знаменитого космонавта носит средняя общеобразовательная школа №10. Символично, что аэропорт – воздушная гавань города будет носить имя прославленного космонавта, - прокомментировал итоги голосования глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

СПРАВКА КП

Николаев Андриян Григорьевич (1929-2004)

Лётчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза. Был первым из советских космонавтов, кто в 1962 году работал на орбите без скафандра, участвовал в военном эксперименте в космосе. В 1970 совершил второй полёт в качестве командира космического корабля «Союз-9». Провёл в космосе в общей сложности 519 часов.

Имя Николаева носят кратер на Луне, ледниковый купол на острове Ева-Лив, хребет в Антарктиде, корабли, а также улицы и школы в родной Чувашии.

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