В Казани пройдет встреча со съемочной группой фильма «Инсаф»

СЕГОДНЯ 18:14 2018-12-05T18:14:28+03:00

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6 декабря в кинозале культурно-досугового комплекса имени Ленина пройдет бесплатный показ полнометражного художественного фильма «Инсаф». После просмотра киноленты состоится встреча с творческой группой. Специальным гостем станет народный писатель Рабит Батулла, по известной пьесе которого «Прости меня, мама» снят фильм.

Лирическая комедия снималась два года в деревне Бакчы-Сарае. Подросток Инсаф выигрывает крупную сумму денег в лотерее. Узнав о выигрыше, настоящая мать юноши, бросившая его, приезжает в деревню и требует вернуть сына. Вскоре наведывается родной отец – аферюга Кирам. Он хочет усыновить Инсафа. Но после различных сюжетных поворотов и перепетий Инсаф сам принимает удивительное решение.

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