Казань стала лучшим спортивным регионом России по итогам 2018 года
Во вторник, 4 декабря, в Москве прошла церемония награждения лауреатов национальной спортивной премии. Казань победила в голосовании на звание лучшего спортивного региона страны и также была отмечена соответствующим призом.
На сцене в этот вечер с благодарственной речью выступил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Он поблагодарил всех за поддержку и признание, а после передал присутствующим в зале привет от главы республики Рустама Минниханова.
Видео с награждения на своей странице в социальной сети выложил первый замминистра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов.
Известно, что помимо Казани, на звание лучшего спортивного региона России претендовали Санкт-Петербург и Красноярский край.