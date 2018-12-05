2018-12-05T15:49:34+03:00
Спорт

Казань стала лучшим спортивным регионом России по итогам 2018 года

На это звание также претендовали Санкт-Петербург и Красноярский край
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Во вторник, 4 декабря, в Москве прошла церемония награждения лауреатов национальной спортивной премии. Казань победила в голосовании на звание лучшего спортивного региона страны и также была отмечена соответствующим призом.

На сцене в этот вечер с благодарственной речью выступил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Он поблагодарил всех за поддержку и признание, а после передал присутствующим в зале привет от главы республики Рустама Минниханова.

Видео с награждения на своей странице в социальной сети выложил первый замминистра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов.

Известно, что помимо Казани, на звание лучшего спортивного региона России претендовали Санкт-Петербург и Красноярский край.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани стартует операция «Ель»
СМИ: Сотрудницу казанского вуза подозревают в хищении 15 миллионов рублей под видом разработки парашютной системы безопасности
Бюджет Татарстана на 2018 года увеличен почти на 26 миллиардов рублей
В Татарстане автомобиль загорелся вместе с водителем
В Татарстане прогнозируют снег, туман и до 25 градусов мороза
В Набережных Челнах из-за пожара в торговом центре эвакуировали 400 человек
Глава ГИБДД по Татарстану поддержал идею Рустама Минниханова об отмене скидок на штрафы за наруШение ПДД
В Марий Эл во время возведения сруба мужчину насмерть придавило бревном
Депутаты отказались смягчать условия платной парковки в Казани
Депутаты Татарстана "прогуливают" сессии Госсовета и не хотят выступать на заседаниях
Во время открытия главной елки в Казани пройдет музыкальный баттл Деда Мороза и Снегурочки
Стадион "Строитель" в Набережных Челнах отремонтируют за 38 миллионов рублей