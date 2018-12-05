Казань стала лучшим спортивным регионом России по итогам 2018 года

СЕГОДНЯ 15:49 2018-12-05T15:49:34+03:00

На это звание также претендовали Санкт-Петербург и Красноярский край

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Во вторник, 4 декабря, в Москве прошла церемония награждения лауреатов национальной спортивной премии. Казань победила в голосовании на звание лучшего спортивного региона страны и также была отмечена соответствующим призом.

На сцене в этот вечер с благодарственной речью выступил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Он поблагодарил всех за поддержку и признание, а после передал присутствующим в зале привет от главы республики Рустама Минниханова.

Видео с награждения на своей странице в социальной сети выложил первый замминистра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов.

Известно, что помимо Казани, на звание лучшего спортивного региона России претендовали Санкт-Петербург и Красноярский край.