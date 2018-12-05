2018-12-05T15:26:48+03:00
Общество

В Татарстане уменьшился уровень безработицы

Об этом сообщили в министерстве труда и соцзащиты республики
Лика ИСАЕВА
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В службу занятости встали на учет почти 10 тысяч татарстанцевВ службу занятости встали на учет почти 10 тысяч татарстанцев
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На девять человек уменьшилось количество безраьотных в Татарстане. Такие цифры приводит министерство труда и соцзащиты, опубликовав итоговые цифры своей статистики. В начале декабря в службе занятости безработных граждан на учете состояли 9846 человек, еще неделю назад их было 9857. Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,48 % от численности рабочей силы.

Татарстан нуждается в 39885 квалифицированных специалистов, именно такую потребность в работниках заявили работодатели в органы службы занятости населения республики. Всего за неделю работодатели предложили 7270 вакантных рабочих мест. Коэффициент напряженности на рынке труда условно составил 0,25 чел. на одну вакансию.

Тем временем безработными в республике за неделю стали 541 человек. Из них новоявленных - впервые встали на учет в службу занятости, 509 человек. 25 граждан приобрели статус официальных безработных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников.

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