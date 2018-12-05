2018-12-05T18:27:38+03:00
Происшествия

Мэрия Набережных Челнов оплатит поломку автомобиля из-за плохой дороги

Такое решение вынес Арбитражный суд Татарстана
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Колесо иномарки попало в яму на дорогеКолесо иномарки попало в яму на дорогеФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Авария с участием иномарки "Датсун" произошла в октябре 2017 года в Набережных Челнах. Автомобиль попал колесом в яму на дороге и произошла поломка. Эксперты страховой компании, где была застрахована иномарка, оценили ущерб в 13,3 тысячи рублей.

Поскольку на месте ДТП был составлен административный протокол с указанием размеров ямы, страховая компания подала в Арбитражный суд Татарстана на администрацию города с требованием оплатить материальный ущерб. Именно мэрия должна отвечать за состояние дорожного покрытия на магистралях автограда.

В судебном заседании дело рассмотрели, вину городской администрации доказали, и обязали оплатить материальный ущерб страховой компании.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чувашии в аварии двух легковушек пострадали четыре человека
В Казани молодая мама угнала машину и лоб в лоб столкнулась с троллейбусом
В Кировском районе Казани сутки не будет воды
В Чебоксарах 31 декабря состоится кайтсерф-парад Дедов Морозов
Татарский театр юного зрителя имени Кариева выбирает свой фирменный логотип
В Татарстане водителю грузовика грозит штраф в 80 тысяч за сбитого лося
Олимпийские чемпионы соберутся в Казани на международных детских играх
В Казани пройдет встреча со съемочной группой фильма «Инсаф»
В Чувашии ищут свидетелей аварии, в которой пострадали женщина и ребенок
6 декабря в Казани прогнозируют туман, гололед и до 11 градусов мороза
Легкие деньги - тяжелый приговор: В Казани выбрали лучший школьный плакат о борьбе с коррупцией
Ряд улиц Вахитовского района Казани на сутки оставят без света
После смерти преподавателя в Иннополисе откроют филиал станции скорой помощи
В Татарстане появится завод по производству рапсового масла
Аэропорт Чебоксар будет носить имя человека, в честь которого назвали кратер на Луне
У бывшего капитана "Рубина" умерла дочь
Казань стала лучшим спортивным регионом России по итогам 2018 года
В Татарстане уменьшился уровень безработицы
В Татарстане спасли рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся льдине
В Казани откроется благотворительная ярмарка "Лавка чудес"
В Марий Эл после ссоры с женой мужчина сжег склад с сеном на полмиллиона рублей
В 2019 году жителей Татарстана ждет 121 выходной день
Лишь 3% татарстанских водителей автобусов разговаривают по телефону во время движения
На трех игроков "Рубина" претендуют "Спартак", "Зенит" и "Краснодар"