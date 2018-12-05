2018-12-05T18:27:38+03:00
Происшествия

Мэрия Набережных Челнов оплатит поломку автомобиля из-за плохой дороги

Такое решение вынес Арбитражный суд Татарстана
Лика ИСАЕВА
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Колесо иномарки попало в яму на дорогеКолесо иномарки попало в яму на дорогеФото: Из материалов пресс-службы
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Авария с участием иномарки "Датсун" произошла в октябре 2017 года в Набережных Челнах. Автомобиль попал колесом в яму на дороге и произошла поломка. Эксперты страховой компании, где была застрахована иномарка, оценили ущерб в 13,3 тысячи рублей.

Поскольку на месте ДТП был составлен административный протокол с указанием размеров ямы, страховая компания подала в Арбитражный суд Татарстана на администрацию города с требованием оплатить материальный ущерб. Именно мэрия должна отвечать за состояние дорожного покрытия на магистралях автограда.

В судебном заседании дело рассмотрели, вину городской администрации доказали, и обязали оплатить материальный ущерб страховой компании.

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