Мэрия Набережных Челнов оплатит поломку автомобиля из-за плохой дороги

СЕГОДНЯ 18:27 2018-12-05T18:27:38+03:00

Колесо иномарки попало в яму на дороге Фото: Из материалов пресс-службы

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Авария с участием иномарки "Датсун" произошла в октябре 2017 года в Набережных Челнах. Автомобиль попал колесом в яму на дороге и произошла поломка. Эксперты страховой компании, где была застрахована иномарка, оценили ущерб в 13,3 тысячи рублей.

Поскольку на месте ДТП был составлен административный протокол с указанием размеров ямы, страховая компания подала в Арбитражный суд Татарстана на администрацию города с требованием оплатить материальный ущерб. Именно мэрия должна отвечать за состояние дорожного покрытия на магистралях автограда.

В судебном заседании дело рассмотрели, вину городской администрации доказали, и обязали оплатить материальный ущерб страховой компании.