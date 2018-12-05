В Чебоксарах 31 декабря состоится кайтсерф-парад Дедов Морозов

5 Дек. 19:28 2018-12-06T10:40:34+03:00

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В последний день 2018 года, 31 декабря, на Московской набережной состоится зрелищный парад Дедов Морозов. Суть его в том, что зимние волшебники не просто пройдутся под взглядами горожан, а устроят настоящие кайтсерф-гонки.

Известно, что организаторами мероприятия выступают администрация Чебоксар и Федерация кайтинга и виндсерфинга Чувашии.

Парад начнется в 12.00. После, в 13.00, все желающие смогут принять участие в чаепитии у елки.

Отметим, что кайт - это большой управляемый воздушный змей, которого обычно используют для передвижения человека по поверхности воды или по снегу на серфе.