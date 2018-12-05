2018-12-06T10:40:34+03:00
Общество

В Чебоксарах 31 декабря состоится кайтсерф-парад Дедов Морозов

Гонки пройдут на Московской набережной
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: НА-СВЯЗИ.ruФото: НА-СВЯЗИ.ru
Изменить размер текста:

В последний день 2018 года, 31 декабря, на Московской набережной состоится зрелищный парад Дедов Морозов. Суть его в том, что зимние волшебники не просто пройдутся под взглядами горожан, а устроят настоящие кайтсерф-гонки.

Известно, что организаторами мероприятия выступают администрация Чебоксар и Федерация кайтинга и виндсерфинга Чувашии.

Парад начнется в 12.00. После, в 13.00, все желающие смогут принять участие в чаепитии у елки.

Отметим, что кайт - это большой управляемый воздушный змей, которого обычно используют для передвижения человека по поверхности воды или по снегу на серфе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Марий Эл оператора котельной нашли мертвым в конвейере
На концерте в Чебоксарах нарушили авторские права групп Metallica и Linkin Park
В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей