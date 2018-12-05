2018-12-05T19:28:09+03:00
Общество

В Чебоксарах 31 декабря состоится кайтсерф-парад Дедов Морозов

Гонки пройдут на Московской набережной
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: НА-СВЯЗИ.ruФото: НА-СВЯЗИ.ru
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В последний день 2018 года, 31 декабря, на Московской набережной состоится зрелищный парад Дедов Морозов. Суть его в том, что зимние волшебники не просто пройдутся под взглядами горожан, а устроят настоящие кайтсерф-гонки.

Известно, что организаторами мероприятия выступают администрация Чебоксар и Федерация кайтинга и виндсерфинга Чувашии.

Парад начнется в 12.00. После, в 13.00, все желающие смогут приняться участие в чаепитии и елки.

Отметим, что кайт - это большой управляемый воздушный змей, которого обычно используют для передвижения человека по поверхности воды или по снегу на серфе.

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