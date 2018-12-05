В Татарстане спасли рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся льдине

5 Дек. 15:13 2018-12-05T15:13:30+03:00

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5 декабря спасатели выехали по вызову на нижнюю часть водохранилища под Набережными Челнами. Очевидцы сообщили, что рано утром несколько рыбаков подошли очень близко к крайней кромке льда. Спустя несколько минут, сидевшие неподалеку рыбаки увидели, как группу людей уносит на льдине. Самостоятельно очевидцы спасти их не смогли, но вызвали МЧС.

Фото: Соцсети

Прибывшие сотрудники сняли с оторвавшейся льдины рыбаков, подплыв к ним на лодке. С мужчинами провели беседу, так же напомнили, что это место считается особенно опасным для ловли рыбы - в декабре 2017 года здесь утонули отец и сын.

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