2018-12-05T15:13:30+03:00
Происшествия

В Татарстане спасли рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся льдине

Инцидент произошел на реке Кама
Искандер ЯРУЛЛИН
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС РТФото: ГУ МЧС РТ
Изменить размер текста:

5 декабря спасатели выехали по вызову на нижнюю часть водохранилища под Набережными Челнами. Очевидцы сообщили, что рано утром несколько рыбаков подошли очень близко к крайней кромке льда. Спустя несколько минут, сидевшие неподалеку рыбаки увидели, как группу людей уносит на льдине. Самостоятельно очевидцы спасти их не смогли, но вызвали МЧС.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Прибывшие сотрудники сняли с оторвавшейся льдины рыбаков, подплыв к ним на лодке. С мужчинами провели беседу, так же напомнили, что это место считается особенно опасным для ловли рыбы - в декабре 2017 года здесь утонули отец и сын.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24