2018-12-05T16:38:23+03:00
Общество

В Татарстане появится завод по производству рапсового масла

Производство откроется в селе Большое Подберезье Кайбицского района весной 2019 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Кайбицком районе Татарстана откроется завод по производству рапсового масла. На его строительство будет потрачено порядка 14,5 миллиона рублей. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.

Известно, что на предприятии будут производить не только рапсовое масло, но и жмых холодного отжима. В сутки на нем будут перерабатываться 12 тонн семян. Открыть новый комплекс планируют уже весной 2019 года. Завод разместиться на территории села Большое Подберезье.

Отметим, что рапсовое масло используют в пищевой индустрии, добавляя в такие продукты как маргарин или майонез.

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