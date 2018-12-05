В Татарстане появится завод по производству рапсового масла

5 Дек. 16:38 2018-12-05T16:38:23+03:00

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В Кайбицком районе Татарстана откроется завод по производству рапсового масла. На его строительство будет потрачено порядка 14,5 миллиона рублей. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.

Известно, что на предприятии будут производить не только рапсовое масло, но и жмых холодного отжима. В сутки на нем будут перерабатываться 12 тонн семян. Открыть новый комплекс планируют уже весной 2019 года. Завод разместиться на территории села Большое Подберезье.

Отметим, что рапсовое масло используют в пищевой индустрии, добавляя в такие продукты как маргарин или майонез.