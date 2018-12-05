Лишь 3% татарстанских водителей автобусов разговаривают по телефону во время движения
Картину, когда водитель автобуса прямо во время движения говорит по телефону, можно встретить довольно часто. В некоторых городах шоферы успевают еще параллельно выдавать сдачу, пить кофе или, например, выполнять сложный маневр на дороге.
В связи с этим, аналитики Института Риска «АльфаСтрахование» и компании Raxel Telematics подсчитали, какую часть пути тратят на телефон российские водители в разных регионах. В среднем по стране это значение составляет 4%.
Чемпионами стали жители Калининградской области. На телефон во время езды отвлекаются сразу 12,17% всех водителей. Далее следуют Амурская (7,21%) и Белгородская области (6,56%).
Татарстанских водителей к числу самых зависимых от гаджетов не назовешь. Тем же калининградским коллегам они уступают сразу в 4 раза. По подсчетам только 3,03% водителей в Татарстане пользуются во время движения телефонами. По этому показателю Татарстан занял 48 место.
Отметим, что меньше остальных по телефону беседуют водители из Мурманской области.