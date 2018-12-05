2018-12-05T13:42:09+03:00
Общество

Лишь 3% татарстанских водителей автобусов разговаривают по телефону во время движения

В среднем по стране этот показатель равен 4%
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Больше всех по телефону говорят водители из Калининградской области, меньше всех - из Мурманской области.Больше всех по телефону говорят водители из Калининградской области, меньше всех - из Мурманской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Картину, когда водитель автобуса прямо во время движения говорит по телефону, можно встретить довольно часто. В некоторых городах шоферы успевают еще параллельно выдавать сдачу, пить кофе или, например, выполнять сложный маневр на дороге.

В связи с этим, аналитики Института Риска «АльфаСтрахование» и компании Raxel Telematics подсчитали, какую часть пути тратят на телефон российские водители в разных регионах. В среднем по стране это значение составляет 4%.

Чемпионами стали жители Калининградской области. На телефон во время езды отвлекаются сразу 12,17% всех водителей. Далее следуют Амурская (7,21%) и Белгородская области (6,56%).

Татарстанских водителей к числу самых зависимых от гаджетов не назовешь. Тем же калининградским коллегам они уступают сразу в 4 раза. По подсчетам только 3,03% водителей в Татарстане пользуются во время движения телефонами. По этому показателю Татарстан занял 48 место.

Отметим, что меньше остальных по телефону беседуют водители из Мурманской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Марий Эл оператора котельной нашли мертвым в конвейере
На концерте в Чебоксарах нарушили авторские права групп Metallica и Linkin Park
В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей