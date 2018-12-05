Лишь 3% татарстанских водителей автобусов разговаривают по телефону во время движения

5 Дек. 13:42 2018-12-05T13:42:09+03:00

Больше всех по телефону говорят водители из Калининградской области, меньше всех - из Мурманской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среднем по стране этот показатель равен 4%

Изменить размер текста: A A

Картину, когда водитель автобуса прямо во время движения говорит по телефону, можно встретить довольно часто. В некоторых городах шоферы успевают еще параллельно выдавать сдачу, пить кофе или, например, выполнять сложный маневр на дороге.

В связи с этим, аналитики Института Риска «АльфаСтрахование» и компании Raxel Telematics подсчитали, какую часть пути тратят на телефон российские водители в разных регионах. В среднем по стране это значение составляет 4%.

Чемпионами стали жители Калининградской области. На телефон во время езды отвлекаются сразу 12,17% всех водителей. Далее следуют Амурская (7,21%) и Белгородская области (6,56%).

Татарстанских водителей к числу самых зависимых от гаджетов не назовешь. Тем же калининградским коллегам они уступают сразу в 4 раза. По подсчетам только 3,03% водителей в Татарстане пользуются во время движения телефонами. По этому показателю Татарстан занял 48 место.

Отметим, что меньше остальных по телефону беседуют водители из Мурманской области.