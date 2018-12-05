2018-12-05T13:23:44+03:00
Спорт

На трех игроков "Рубина" претендуют "Спартак", "Зенит" и "Краснодар"

Федор Кудряшов, Егор Сорокин и Игорь Коновалов пользуются спросом среди грандов отечественного футбола
Владимир КРУПСКИЙ
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Игорь Коновалов в этом сезоне вышел на лидирующие позиции в "Рубине" и может переехать в Питер или Москву.Игорь Коновалов в этом сезоне вышел на лидирующие позиции в "Рубине" и может переехать в Питер или Москву.
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В российском футболе близится межсезонье. Это то время, когда команды думают об усилении своих составов. Впрочем, некоторым клубам приходится мыслить несколько иначе. Вот и "Рубину", с учетом не самого хорошего финансового положения, стоит думать не о том, кого бы купить. а о том, как удержать лидеров, или же как их продать выгоднее, чтобы на вырученные деньги найти замену.

При этом, спрос на игроков "Рубина" есть. В частности, как сообщает "Реальное Время", сразу тремя игроками "Рубина" интересуются гранды отечественного футбола - питерский "Зенит", "Краснодар" и московский "Спартак".

Так, Федор Кудряшов может оказаться в "Краснодаре", а защитник Егор Сорокин в "Спартаке". Любопытно, что именно гол Сорокина в добавленное время лишил московский клуб победы в Казани в нынешнем сезоне.

Наибольший же спрос существует на Игоря Коновалова. На 22-летнего полузащитника имеют виды "Зенит" и все тот же "Спартак", чьим воспитанником Коновалов и является.

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