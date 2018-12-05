2018-12-05T14:40:37+03:00
Происшествия

В Марий Эл после ссоры с женой мужчина сжег склад с сеном на полмиллиона рублей

Без питания остались сотни коров
Лика ИСАЕВА
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Огонь уничтожил 150 тонн сенаОгонь уничтожил 150 тонн сенаФото: Из материалов пресс-службы
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Когда в ноябре в колхозе деревни Коркатово в Морркинском районе республики сгорел склад с сеном, пожарные дознаватели установили, что сенохранилище подожгли. Вскоре местный участковый вычислил злоумышленника, из-за которого остались без корма сотни коров в колхозе, ведь огонь уничтожил 150 тонн сена, скатанные в 500 рулонов, на общую сумму 543 тысячи рублей.

Им оказался 24-летний местный житель. Накануне он поссорился с женой и решил снять эмоции. Он кинул в окно сенохранилища горящую зажигалку, и сбежал.

- По данному факту возбуждено уголовное дело статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", - сообщили в МВД Марий Эл. - В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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