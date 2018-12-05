2018-12-05T12:59:47+03:00
Общество

Рустам Минниханов назвал Ильсура Метшина "главным имамом" Казани

Такую фразу он озвучил во время своего прямого эфира в Instagram
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии КазаниФото: пресс-служба мэрии Казани
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Во вторник, 4 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов назвал мэрия Казана Ильсура Метшина "главным имамом города". Это было сказано во время прямого эфира в Instagram, который он вел во время встречи с татарской общиной Финляндии.

- Это хозяйка этих мест, наш посол и наш главный имам Казани, — сказал глава Татарстана на татарском языке, наводя камеру сначала на председателя Исламского общества Финляндии Голден Бетретдин, потом на чрезвычайного и полномочного посла России в Финляндии Павла Кузнецова и после непосредственно на Ильсура Метшина.

Таким образом, он решил представить собравшихся за столом людей своим подписчикам в социальной сети.

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