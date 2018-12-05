Каток на Черном озере в Казани заработает 14 декабря

5 Дек. 12:18 2018-12-05T12:18:25+03:00

Хотя в тестовом режиме он распахнет свои двери уже в ближайшую субботу

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Морозная погода в Татарстане установилась уже давно, но пока в Казани заработали еще не все катки. Так, одно из любимых мест отдыха татарстанцев, каток в парке «Черное озеро» начнет свою работу 8 декабря, правда, только в тестовом режиме. Официальное же открытие намечено на 14 декабря.

Причем, для пришедших на открытие устроят дискотеку на льду «Танцы всех поколений». Для гостей подготовили развлекательную программу и танцевальный массовый флешмоб. В этот вечер на катке будет действовать дресс-код - гостям нужно надеть яркий шарф и шапку.

Каток заливался послойно на протяжении 14 дней. Вокруг катка установлены деревянные бортики, а на лестнице уложено резиновое покрытие. Чтобы гости не мерзли, в здании проката будет работать кафе. Гостям предложат чай, кофе и глинтвейн.

Каток будет работать ежедневно: с 13.00 до 22.00 в будние дни и с 10.00 до 22.00 – в выходные. Отмечается, что пришедшие со своими коньками смогут покататься бесплатно, для остальных предусмотрен пункт аренды коньков.