В Казани откроется благотворительная ярмарка "Лавка чудес"
На ней можно будет купить не только новогодние игрушки и елочные украшения, но и вязаные изделия, поделки из дерева и картины
Мероприятие начнется 8 декабря в 11.00 по адресу улица академика Королева, 47Фото: Андрей ГРЕЧАННИК
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В ближайшую субботу, 8 декабря, в Казани начнет работу благотворительная ярмарка "Лавка чудес". Все вырученные с нее деньги пойдут на помощь нуждающихся детей.
На мероприятии, которое начнется в 11.00, можно будет купить не только новогодние игрушки и елочные украшения, но и вязаные изделия, поделки из дерева и картины. Помимо этого, посетители ярмарки смогут принять участие в мастер-классах.
Организаторы "Лавки чудес" будут ждать всех желающих по адресу улица академика Королева, 47.