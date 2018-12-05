В Казани откроется благотворительная ярмарка "Лавка чудес"

5 Дек. 14:55 2018-12-05T14:55:39+03:00

На ней можно будет купить не только новогодние игрушки и елочные украшения, но и вязаные изделия, поделки из дерева и картины

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В ближайшую субботу, 8 декабря, в Казани начнет работу благотворительная ярмарка "Лавка чудес". Все вырученные с нее деньги пойдут на помощь нуждающихся детей.

На мероприятии, которое начнется в 11.00, можно будет купить не только новогодние игрушки и елочные украшения, но и вязаные изделия, поделки из дерева и картины. Помимо этого, посетители ярмарки смогут принять участие в мастер-классах.

Организаторы "Лавки чудес" будут ждать всех желающих по адресу улица академика Королева, 47.