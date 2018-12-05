2018-12-05T11:33:21+03:00
Общество

На пересечении улиц Зорге и Братьев Касимовых в Казани появится новый сквер

К работе по созданию нового объекта планируется приступить уже весной следующего года
Владимир КРУПСКИЙ
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Сквер появится рядом со строящемся жилым комплексом.Сквер появится рядом со строящемся жилым комплексом.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Число парков и скверов на территории Казани увеличится. В частности, сейчас решается вопрос по организации нового общественного пространства на территории Приволжского района столицы Татарстана. По данным пресс-службы мэрии Казани, новый сквер может появиться на пересечении улиц Рихарда Зорге и Братьев Касимовых, по соседству со строящимся жилым комплексом.

По замыслу, на территории сквера будут установлены скамейки для отдыха, малые архитектурные формы, проложены дорожки. КОгда точно появится новый объект - не ясно. Впрочем, тянуть с этим в Казани не собираются. Окончательный проект благоустройства территории представят весной 2019 года, после чего специалисты приступят к работе над его реализацией.

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