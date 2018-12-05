2018-12-05T11:24:31+03:00
Общество

Семья лебедей осталась зимовать в Казани

Птиц можно увидеть на озере Кабан
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: пресс-служба мэрии.Фото: пресс-служба мэрии.
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Жители Казани в последнее время начали выкладывать в соцсетях фотографии лебедей, на озере Кабан в столице Татарстана. Как выяснилось, птицы действительно остались в Казани, а не улетели на зимовку в теплые края. Как сообщили в пресс-службе мэрии, семью лебедей-шипунов можно встретить на незамерзающем участке водоема на углу улиц Шигабутдина Марджани и Татарстан рядом с театром Камала, а также на противоположной стороне Нижнего Кабана, куда часто прилетают пять птенцов.

- Эти птицы успешно зимуют в условиях нашего климата, потому что температура их тела составляет +40 градусов. Главное условие для их комфортной жизни в холодный период – наличие корма и открытой полыньи, - отметили в пресс-службе горадминистрации.

Ухаживают за птицами сотрудники одного из ресторанов, расположенных в Старо-Татарской слободе. Их кормят овощами и специальным кормом. Жителей Казани же просят не кормиь птиц хлебом, а приносить овсянку, овес или пшеницу.

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