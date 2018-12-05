2018-12-05T10:56:35+03:00
Общество

В казанском "Салават Купере" пока не планируют открывать свою библиотеку, досуговый центр, стационар и почту

Глава Кировского района города встретился с жителями жилого комплекса
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Госжилфонд ТатарстанаФото: Госжилфонд Татарстана
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Во вторник, 4 декабря, в казанском жилищном комплексе "Салават Купере" прошел день общения с населением. С людьми встретился глава Московского и Кировского района Сергей Миронов. По ходу разговора местные жители подняли вопрос, когда на территории появится собственные библиотека, стационар и почта.

Точнее стало ясно, что сооружать соответствующие здания и отделения в "Салават Купере" пока не планируют вовсе. Так, на вопрос о стационаре заместитель министра здравоохранения Татарстана Ильдар Фатихов, который также присутствовал на встрече, ответил, что в городе и без этого есть неплохие стационары. Когда речь зашла о почте, жителям района объяснили, что количество населения в Салават Купере не подталкивает к открытию собственного почтового отделения.

Не ожидается в "Салават Купере" и строительство досугового центра и библиотеки. Со слов Сергея Миронова, под ДК можно пока использовать актовый зал местного лицея.

Однако в жилищном комплексе со временем ожидается открытие парка и агропромпарка.

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