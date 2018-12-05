В Татарстане во время пожара погибла женщина

5 Дек. 10:22 2018-12-05T10:22:04+03:00

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Пожар в одноэтажном бревеняатом доме на улице Полевой в деревне Колосовка Елабужского района республики начался 4 декабря, во вторник, в 2.12.

Пожарных вызвали соседи, увидев огонь.

К приезду огнеборцев дом и надворные постройки были практически полностью объяты огнем. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Во время разбора сгоревших конструкции сотрудниками пожарной охраны обнаружено тело 44-летней женщины, хозяйки.

- Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.