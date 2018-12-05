В Татарстане во время пожара погибла женщина
Трагедия произошла в Елабужском районе республики
Огонь почти полностью уничтожил дом
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Пожар в одноэтажном бревеняатом доме на улице Полевой в деревне Колосовка Елабужского района республики начался 4 декабря, во вторник, в 2.12.
Пожарных вызвали соседи, увидев огонь.
К приезду огнеборцев дом и надворные постройки были практически полностью объяты огнем. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.
Во время разбора сгоревших конструкции сотрудниками пожарной охраны обнаружено тело 44-летней женщины, хозяйки.
- Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.
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