В Казани во время пожара в заброшенном доме погибли два человека
ЧП произошло в столице Татарстана в пригородном поселке Аракчино на улице Приволжской в среду, 5 декабря, в 0.50. По телефону "112" позвонили очевидцы, которые сообщили, что горит заброшенный деревянный дом.
На место прибыли огнеборцы, которым удалось справиться с огнем в считанные минуты. Во время разбора завалов обнаружили сильно обгревшие фрагменты тел двух человек. Их останки отправлены экспертам-криминалистам, которые будут устанавливать личности погибших.
- По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
Вероятно, бездомные облюбовали заброшенный дом для проживания, но при их попытке согреться и произошел пожар.
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