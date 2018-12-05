2018-12-05T09:40:18+03:00
Происшествия

В Казани во время пожара в заброшенном доме погибли два человека

ЧП произошло в поселке Аракчино
Лика ИСАЕВА
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Во время разбора завалов нашли останки двух человекВо время разбора завалов нашли останки двух человекФото: МЧС Татарстана
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ЧП произошло в столице Татарстана в пригородном поселке Аракчино на улице Приволжской в среду, 5 декабря, в 0.50. По телефону "112" позвонили очевидцы, которые сообщили, что горит заброшенный деревянный дом.

На место прибыли огнеборцы, которым удалось справиться с огнем в считанные минуты. Во время разбора завалов обнаружили сильно обгревшие фрагменты тел двух человек. Их останки отправлены экспертам-криминалистам, которые будут устанавливать личности погибших.

- По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Вероятно, бездомные облюбовали заброшенный дом для проживания, но при их попытке согреться и произошел пожар.

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