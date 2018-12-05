2018-12-05T09:12:39+03:00
Общество

В Татарстане с начала года изъяли 5 тонн испорченного мяса

Такие цифра называет Роспотребнадзор республики
Лика ИСАЕВА
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Специалисты Роспотрбнадзора Татарстана изъяли более 5 тонн испорченного мясаСпециалисты Роспотрбнадзора Татарстана изъяли более 5 тонн испорченного мяса
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Роспотребнадзор республики сообщает, что с начала 2018 года во время проверок, проводимыми сотрудниками ведомства, было обнаружено и изъято с прилавков магазинов более пяти тонн испорченной мясной продукции.

Всего за три квартала 2018 года было выписано 510 штрафов на общую сумму более 3,7 миллионов рублей.

Как отмечается Роспотребнадзором Татарстана, среди общего объема испорченной и изъятой продукции мясо составило только 3,9%. Специалисты ведомства отметили рост объема плохой продукции в2017 году - тогда эти цифра не превышали 1,5%.

Всего было проведено 485 проверок организаций торговли и общественного питания.

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