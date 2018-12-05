2018-12-05T08:56:03+03:00
Происшествия

В Казани Госавтоинспекция разыскивает водителя, скрывшегося после наезда на девушку

Пострадавшая отправлена в больницу
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Девушку сбили на "зебре"Девушку сбили на "зебре"Фото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Наезд на 18-летнюю девушку произошел 4 декабря в 19.40 на улице Кул Гали. По предварительным данным, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения - он не пропустил пешехода, который переходил дорогу по "зебре". В результате правонарушения под колеса попала девушка, которую увезли в больницу с множественными травмами головы и ног.

Сам водитель не стал дожидаться приезда инспекторов ДПС полка ДПС ГИБДД УМВД Казани, и скрылся с места аварии.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам:5-333-819, 5-333-848.

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани стартует операция «Ель»
СМИ: Сотрудницу казанского вуза подозревают в хищении 15 миллионов рублей под видом разработки парашютной системы безопасности
Бюджет Татарстана на 2018 года увеличен почти на 26 миллиардов рублей
В Татарстане автомобиль загорелся вместе с водителем
В Татарстане прогнозируют снег, туман и до 25 градусов мороза
В Набережных Челнах из-за пожара в торговом центре эвакуировали 400 человек
Глава ГИБДД по Татарстану поддержал идею Рустама Минниханова об отмене скидок на штрафы за наруШение ПДД
В Марий Эл во время возведения сруба мужчину насмерть придавило бревном
Депутаты отказались смягчать условия платной парковки в Казани
Депутаты Татарстана "прогуливают" сессии Госсовета и не хотят выступать на заседаниях
Во время открытия главной елки в Казани пройдет музыкальный баттл Деда Мороза и Снегурочки
Стадион "Строитель" в Набережных Челнах отремонтируют за 38 миллионов рублей