2018-12-05T08:56:03+03:00
Происшествия

В Казани Госавтоинспекция разыскивает водителя, скрывшегося после наезда на девушку

Пострадавшая отправлена в больницу
Лика ИСАЕВА
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Девушку сбили на "зебре"Девушку сбили на "зебре"Фото: Из материалов пресс-службы
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Наезд на 18-летнюю девушку произошел 4 декабря в 19.40 на улице Кул Гали. По предварительным данным, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения - он не пропустил пешехода, который переходил дорогу по "зебре". В результате правонарушения под колеса попала девушка, которую увезли в больницу с множественными травмами головы и ног.

Сам водитель не стал дожидаться приезда инспекторов ДПС полка ДПС ГИБДД УМВД Казани, и скрылся с места аварии.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам:5-333-819, 5-333-848.

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