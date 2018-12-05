2018-12-05T10:43:38+03:00
Общество

В Казани на конкурсе красоты инвалидов распишут влюбленную пару

Так же участники презентуют гимн конкурса
Александр ЧЕРНОВ
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Конкурс красоты и творчества среди женщин инвалидов «Жемчужина Татарстана» пройдет в Казани юбилейный пятый разКонкурс красоты и творчества среди женщин инвалидов «Жемчужина Татарстана» пройдет в Казани юбилейный пятый разФото: Александр ЧЕРНОВ
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В этом году конкурс красоты и творчества среди женщин инвалидов «Жемчужина Татарстана» пройдет в Казани юбилейный пятый раз. 14 декабря на сцене театра кукол «Экият» соберутся десять женщин с ограниченными возможностями из семи районов республики. Каждая конкурсантка расскажет о себе и представит творческий номер.

Как зрителей так и участников ждет масса сюрпризов - юбилейный конкурс обещает стать самым ярким за всю историю его проведения. Участницы уже записали видеоприглашение, адресованное президенту Татарстана, так же финалисты прошлого года презентуют гимн конкурса «Жемчужина Татарстана».

В финале после награждения состоится роспись влюбленной пары - молодого человека с девушкой на коляске - экс-участницей конкурса«Жемчужина Татарстана».

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