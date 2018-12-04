В Марий Эл ищут подозреваемого в краже золота у представителя церкви

СЕГОДНЯ 19:29 2018-12-04T19:29:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В прошедшие выходные в полицию города Звенигово обратился представитель одной из церквей.

По его словам, храм осуществлял здесь выездную торговлю, в ходе которой с прилавка пропал планшет с золотыми цепочками на сумму 234 тысячи рублей.

По предварительным данным правоохранителей, пока неизвестный злоумышленник воспользовался моментом, когда продавец обслуживал других покупателей. Тогда-то вор незаметно для всех и похитил золото церкви.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск подозреваемого, - сообщают в МВД Марий Эл.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»