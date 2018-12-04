В Марий Эл ищут подозреваемого в краже золота у представителя церкви
В прошедшие выходные в полицию города Звенигово обратился представитель одной из церквей.
По его словам, храм осуществлял здесь выездную торговлю, в ходе которой с прилавка пропал планшет с золотыми цепочками на сумму 234 тысячи рублей.
По предварительным данным правоохранителей, пока неизвестный злоумышленник воспользовался моментом, когда продавец обслуживал других покупателей. Тогда-то вор незаметно для всех и похитил золото церкви.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск подозреваемого, - сообщают в МВД Марий Эл.
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